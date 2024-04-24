Baza: Родственники не могут связаться с экс-женой задержанного Тимура Иванова

Экс-супруга задержанного замминистра обороны России Тимура Иванова Светлана Захарова (она же Маниович, она же Иванова) не выходит на связь с родственниками, передает Baza. 50-летняя светская дама официально оформила развод с Ивановым в 2022 году, но при этом не перестала вести дела с его семьей.

Так, ряд СМИ сообщал, что Захарова вместе с отцом Тимура Иванова владеет компаний по производству электронных компонентов.

По неподтверждённым данным, у следствия могли появиться вопросы к Захаровой. Ранее сообщалось, что по делу Иванова задержано еще несколько человек, их имена не назывались. Иванову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.