24 Апреля 2024
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Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Baza: Родственники не могут связаться с экс-женой задержанного Тимура Иванова

Экс-супруга задержанного замминистра обороны России Тимура Иванова Светлана Захарова (она же Маниович, она же Иванова) не выходит на связь с родственниками, передает Baza. 50-летняя светская дама официально оформила развод с Ивановым в 2022 году, но при этом не перестала вести дела с его семьей.

Так, ряд СМИ сообщал, что Захарова вместе с отцом Тимура Иванова владеет компаний по производству электронных компонентов.

По неподтверждённым данным, у следствия могли появиться вопросы к Захаровой. Ранее сообщалось, что по делу Иванова задержано еще несколько человек, их имена не назывались. Иванову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Теги: тимур иванов, светлана захарова, взятка


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Развитие сюжета:

Ранее 24.04.2024 11:00 Мск Замминистра обороны не признал вину в получении взятки
Ранее 24.04.2024 09:59 Мск Замминистра обороны России Тимур Иванов арестован на два месяца

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Ранее 24.04.2024 04:03 Мск СМИ: вместе с замминистра Ивановым задержали еще несколько человек
Ранее 24.04.2024 02:27 Мск Cтали известны подробности задержания замминистра обороны Иванова
Ранее 24.04.2024 01:00 Мск Песков: Шойгу заранее уведомили о задержании его заместителя Иванова
Ранее 24.04.2024 00:07 Мск СМИ: задержанный за взятку Иванова - "человек Шойгу"
Ранее 23.04.2024 21:24 Мск СКР: задержан замминистра обороны РФ

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