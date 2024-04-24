Владыка Евгений и Фонд святой Екатерины поблагодарили свердловских учителей за вклад в духовное воспитание детей

Екатеринбургский дом учителя подвел итоги образовательного проекта «Екатерининские дни». Около тысячи педагогов объединились ради культурного просвещения детей — за год они провели 30 мероприятий в восьми районах города и 115 мастер-классов.

Проект поддерживают Екатеринбургская епархия и владыка Евгений. Митрополит лично принимал участие в семинарах и встречах с учителями и директорами школ.

«Что такое слово “воспитание”? С лингвистической точки зрения оно состоит из двух компонент. “Питание” — это понятно, и “вос”. В русском языке эта приставка имеет много значений: вокруг, извне, сверху. Воспитание, восхождение, вознесение. Эта приставка соединяет питание и то, откуда оно должно поступать. Подходы и действия, которые поднимают, возвышают человека к тем смыслам, тем высотам, о которых мы часто думаем», — сказал владыка.

Организаторы отметили 20 педагогов, которые приняли особо активное участие в «Екатерининских днях» — митрополит наградил их архиерейскими грамотами, а директору Екатеринбургского дома учителя Алене Крюковой вручили медаль святой Екатерины III степени. Фонд святой Екатерины в знак благодарности вручил педагогам сертификаты на поездку в духовную столицу Урала Верхотурье.

«Вся культура России корни свои берет из православной церкви, и эта совместная работа дает результат. Тысяча педагогов — это конкретные люди, которые пришли с желанием и душой принести нашим детям еще больше света, больше информации полезной и необходимой. Все больше узнают о святой Екатерине», — отметила Алёна Крюкова.

Напомним, «Екатерининские дни в образовании» — это серия семинаров, в ходе которых учительское сообщество Екатеринбурга знакомится с небесной покровительницей города — святой великомученицей Екатериной Александрийской и делится опытом преподавания основ православной культуры. Главная цель — создание условий для духовно-нравственного воспитания детей на основе православной культуры.