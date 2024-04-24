В России существенно подорожала баранина

В России за год оптовые цены на баранину выросли на 30-40%, это следует из данных Росстата. При этом в рознице этот вид мяса дорожал не так быстро – цены выросли примерно на четверть, пишет РБК.

Пока баранина в России является не самым популярным видом мяса, хотя спрос на нее активно растет. Промышленного крупного производства пока почти нет, основными поставщиками являются мелкие фермы и частные хозяйства, а они чаще всего поставляют свой товар не в магазины, а на рынки.

Рост цены на баранину на российском рынке вызван дефицитом этого вида мяса на внутреннем рынке, который сформировался под действием нескольких факторов.

Участники рынка говорят, что у мелких фермеров растут издержки из-за роста расходов на ветеринарию, логистику, дефицита чабанов. С последним пытаются даже бороться, приглашая пастухов из ближнего зарубежья, но ситуацию пока поправить не удается. Появляющиеся крупные хозяйства пытаются работать над качеством мяса, улучшение генетики поголовья тоже ведет к расходам.

Но главным фактором, последние три года подогревающим рост цен на российском рынке, стало увеличение поставок баранины на экспорт. Так, Иран в 2023 году увеличил закупки в десять раз (это 90% российского экспорта в полутушах), Азербайджан – главный импортер живых российских баранов – увеличил закупки в пять раз.