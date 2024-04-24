24 Апреля 2024
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Уральские строители помогли пострадавшим от наводнения в Оренбургской области

Уральские строители собрали гуманитарную помощь людям, пострадавшим от наводнения в Оренбургской области. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Сотрудники уральского строительного холдинга инициировали сбор в коллективе и всего за два дня собрали большую партию одеял и подушек, постельного белья, продуктов, предметов бытовой химии и бытовой техники. Кроме того, компания направила в пострадавший регион 2,5 тонны питьевой воды "Рифейская" собственного производства. Собранный груз был передан в Центр гуманитарной помощи Екатеринбургской православной службы милосердия и с его помощью доставлен в Оренбург.

"Гуманитарную продукцию уже раздают гражданам в пунктах временного размещения, а также адресно – при обращении за помощью. Мы сердечно благодарим всех участников сбора за готовность оказывать поддержку тем, кому она сейчас особенно нужна, и выражаем готовность всегда содействовать реализации любых добрых инициатив", - рассказал руководитель Центра гуманитарной помощи Екатеринбургской православной службы милосердия Евгений Шатских.

Гуманитарная помощь от компании "Атомстройкомплекс"(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Взаимопомощь и сопереживание являются частью корпоративной культуры компании "Атомстройкомплекс" – сотрудники ежегодно проводят акцию "Елка добра", исполняя желания тяжелобольных детей. На протяжении многих лет застройщик курирует подшефный дом престарелых и детский хоспис ОДКБ №1, направляет на благотворительность средства, вырученные при реализации социокультурных проектов в рамках паблик-арт программы "ЧО", ежегодно принимает участие в благотворительном аукционе "Екатерининская ассамблея".

Гуманитарная помощь от компании "Атомстройкомплекс"(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Важно отметить, что эти инициативы всегда находят отклик в коллективе. Люди участвуют в благотворительных акциях индивидуально, объединяются бригадами и отделами. Мы высоко ценим и благодарим наших сотрудников за отзывчивость и неравнодушие!", - отметила директор по персоналу "Атомстройкомплекса" Галина Хабарова.

Теги: строители, наводнение, помощь


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