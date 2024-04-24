Семья убитого Аббасовым в Москве байкера получает угрозы от силовиков Года Нисанова

В сторону родственников убитого в Люблино байкера Кирилла Ковалева начали поступать открытые угрозы. Телеграм-канал «Надзорная» отмечает, что поступают они со стороны силового блока азербайджанского миллиардера Года Нисанова. Правоохранительные органы вынуждены были принять соответствующие заявления от пострадавших.

Напомним, 17 апреля 21-летний нелегал из Азербайджана Шахин Аббасов, в ответ на устное замечание со стороны москвича Кирилла Ковалева о неправильной парковке нанес ему ножевые ранения несовместимые с жизнью. С места преступления преступник скрылся, но через несколько дней был задержан в Ростовской области.

При обыске квартиры отца Аббасова, Низами Иса-оглы, правоохранители нашли значительные суммы наличных в рублях и валюте, а также документы, свидетельствующие о связях семьи с азербайджанской мафией «Садовода». И отец, и сын работали на данном рынке, обналичивая деньги.

Стоит отметить, что «Садовод» и «Фудсити» Нисанова регулярно становятся причиной скандалов из-за этнической преступности, нелегальной миграции, торговли оружием и запрещенными веществами.