После скандала Кравцов согласился провести в школах разговор о Дне Победы

С 1 по 6 мая в каждом классе, с первого по одиннадцатый, пройдут "разговоры о важном", посвященные Дню Победы. Об этом после скандала заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Напомним, согласно плану, должен был состояться некий "Урок памяти", когда школьникам должны были рассказывать, что такое память человека, память поколений, преемственность в трудовой деятельности, в декоративно-прикладном искусстве, и "страницы прошлого, которые нельзя забывать". При этом были предусмотрены воспоминания о школе, семейные альбомы, разговоры об игрушках. Такую тему придумала Светлана Иванова - научный руководитель ФГБНУ "Институт стратегии развития образования", заведующая кафедрой ЮНЕСКО по глобальному образованию.

Возможно, только из-за скандала ведомство решило вспомнить о Дне Победы. На "разговорах" будут говорить о 80-й годовщине Крымской наступательной операции, хотя это только со слов Кравцова. Конкретное занятие зависит от конкретного учителя.

Руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов пишет, что гораздо важнее не то, что Кравцов согласился на День Победы, а то, кто будет следующем году будет разрабатывать материалы к "Разговорам" - "все та же представитель ЮНЕСКО Иванова и Ко или кто-то другой? Например, команда Захара Прилепина". Это куда важнее, чем то, что было сказано.