Адвокат рассказала, в чем обвинили задержанного в Екатеринбурге автора канала "Прекрасная Россия"

Журналиста из Екатеринбурга и автора Telegram-канала "Прекрасная Россия" Евгения Анисимова не станут обвинять с дискредитации или иностранном финансировании. Об этом заявила его адвокат Наталья Волкова, которая также пояснила, за что именно вчера был задержан блогер.

По словам адвоката, Анисимову предъявили обвинение по двум статьям: клевета и разглашение тайны частной жизни. О каких именно эпизодах идет речь - неизвестно. По данным "Вечерних ведомостей", заявление на блогера было написано за трое суток до возбуждения уголовного дела. 16 апреля оно было написано, 22-го суд выдал постановление на обыск, а уже на следующий день Анисимова задержали прямо в его квартире.

Сегодня Ленинский районный суд вынесет ему меру пресечения. Следствие настаивает на заключении под стражу.

Отметим, что в день задержания у журналиста должна была состояться пресс-конференция, на которой он вместе с коллегами обещал показать оригиналы документов из собственного расследования о якобы "захвате земли" в Екатеринбурге.