Сенат США одобрил пакет законопроектов о помощи Украине и Израилю

Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей одобрил законопроект, предусматривающий выделение $61 млрд для Украины.

Инициативу поддержали 79 сенаторов, против высказались 18 законодателей, передает ТАСС. Далее пакет мер направят на подпись президенту США Джо Байдену. Американский лидер уже обещал подписать его. По данным Reuters, сразу после подписания Байденом документа Вашингтон направит Киеву пакет военной помощи на $1 млрд.

Напомним, законопроект о помощи Украине не могли принять с октября 2023 года. В пакет мер также входят $26 млрд Израилю, $8,12 млрд — на Индо-Тихоокеанский регион.

Кроме того, инициатива содержит положения о конфискации российских активов, возможности введения санкций против России и Ирана. В пакет также была включена инициатива о возможном запрете в США TikTok.

Ранее глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер заявил, что США могут возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели, они будут включать оперативно-тактические ракеты ATACMS.

При этом Bloomberg пишет, что новый пакет военной помощи США на сумму 61 млрд долларов даст Украине передышку, но до перемен на поле боя еще далеко, да и вряд ли это переломит ход боевых действий. Для захвата ВСУ российских территорий требуется дополнительная помощь, что является сложной перспективой в США, отмечает издание.