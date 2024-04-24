Михаил Ефремов не сможет выйти из колонии по УДО

60-летний актер Михаил Ефремов не выйдет из колонии по УДО. Причиной отказа стали нарекания со стороны руководства исправительной колонии в Белгородской области, где артист отбывает наказание – у него есть два нарушения. По данным Telegram-канала Mash, у Ефремова есть как минимум выговор – за опоздание на "обязательное мероприятие". Из-за этих двух нарушений его прошение об УДО так и не было направлено на рассмотрение в Алексеевский районный суд.

Ефремов отбывает наказание за смертельное ДТП, которое он устроил в 2020 году, будучи пьяным. По его вине погиб человек. Суд приговорил актера к восьми годам колонии. Мосгорсуд снизил наказание до 7,5 лет. После ДТП в крови Михаила Ефремова, помимо алкоголя, обнаружили также наркотики. Сообщалось, что было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков, актер был допрошен в качестве свидетеля. Позже стало известно, что дело о наркотиках не расследуется, оно было приостановлено по причине отсутствия подозреваемых.

В январе 2023 года стало известно о ходатайстве Ефремова, в котором он просил заменить ему оставшийся срок исправительными работами. Ходатайство поступило в суд, но позже артист сам его отозвал.