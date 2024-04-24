Украинцы бросились штурмовать консульства за границей, да поздно

После решения украинского режима прекратить с 24 апреля оказывать консульские услуги за границей мужчинам - гражданам Украины от 18 до 60 лет последние накануне бросились штурмовать консульства. Но поздно - дверь уже закрылась. Киев фактически объявил всех граждан за границей предателями, которые должны искупить свою вину, отправившись воевать против России.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня украинский режим прекратил оказание за границей всех консульских действий в отношении мужчин призывного возраста. Можно будет только оформить документы для возвращения на Украину. Это касается всех граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Вначале они должны прийти в ТЦК (военкомат), чтобы стать на воинский учет, и с большой вероятностью отправиться на фронт воевать против России.

Глава МИД республики Дмитрий Кулеба заявил, что режим будет непреклонен по отношению к уехавшим.

"Человек призывного возраста выехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так это не работает", — написал чиновник.

В паспортном центре Варшавы вчера выстроились огромные очереди. Но там отказались выдавать даже готовые паспорта. Как считает экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев, это грозит украинцам нелегальным статусом и депортацией. Для оформления жизненно важных документов украинцам придется ехать на Украину, где они наверняка будут отправлены на фронт.

Как заявил с трибуны Рады ее бывший спикер Дмитрий Разумков, это даже противоречит местной конституции. А также просто отрезает людей от страны.

"Кто успеет, тот получит паспорт [за границей], а кто не успеет, он на него плюнет и получит паспорт другого государства. И вы потеряете целое поколение. Вы хотите сделать бронь для богатых, кто может платить по 20-30 тысяч гривен. Но у нас не рабовладельческий строй. Вы хотите, чтобы ***** была исключительно для бедных. И в результате вы получите страну бедных", – сказал экс-спикер Рады.

Украинские телеграм-каналы пишут, что выделение новой военной помощи США произошло сразу после принятия Киевом закона об усилении мобилизации. Это было необходимым условием. США дают деньги на оружие, но набрать людей должен украинский режим. Зеленский на днях подтвердил это обязательство.