Украинцы бросились штурмовать консульства за границей, да поздно

24 Апреля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чиновник в кабинете, а не "в сапогах"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Политика В бывшем СССР За рубежом
Фото: Накануне.RU

Украинцы бросились штурмовать консульства за границей, да поздно

После решения украинского режима прекратить с 24 апреля оказывать консульские услуги за границей мужчинам - гражданам Украины от 18 до 60 лет последние накануне бросились штурмовать консульства. Но поздно - дверь уже закрылась. Киев фактически объявил всех граждан за границей предателями, которые должны искупить свою вину, отправившись воевать против России.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня украинский режим прекратил оказание за границей всех консульских действий в отношении мужчин призывного возраста. Можно будет только оформить документы для возвращения на Украину. Это касается всех граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Вначале они должны прийти в ТЦК (военкомат), чтобы стать на воинский учет, и с большой вероятностью отправиться на фронт воевать против России.

Глава МИД республики Дмитрий Кулеба заявил, что режим будет непреклонен по отношению к уехавшим.

"Человек призывного возраста выехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так это не работает", — написал чиновник.

В паспортном центре Варшавы вчера выстроились огромные очереди. Но там отказались выдавать даже готовые паспорта. Как считает экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев, это грозит украинцам нелегальным статусом и депортацией. Для оформления жизненно важных документов украинцам придется ехать на Украину, где они наверняка будут отправлены на фронт.

Как заявил с трибуны Рады ее бывший спикер Дмитрий Разумков, это даже противоречит местной конституции. А также просто отрезает людей от страны.

"Кто успеет, тот получит паспорт [за границей], а кто не успеет, он на него плюнет и получит паспорт другого государства. И вы потеряете целое поколение. Вы хотите сделать бронь для богатых, кто может платить по 20-30 тысяч гривен. Но у нас не рабовладельческий строй. Вы хотите, чтобы ***** была исключительно для бедных. И в результате вы получите страну бедных", – сказал экс-спикер Рады.

Украинские телеграм-каналы пишут, что выделение новой военной помощи США произошло сразу после принятия Киевом закона об усилении мобилизации. Это было необходимым условием. США дают деньги на оружие, но набрать людей должен украинский режим. Зеленский на днях подтвердил это обязательство.  

Теги: украина, гражданство


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети