Захарова: Маневры НАТО у границ России повышают риски военных инцидентов

Маневры НАТО у границ России повышают риски возможных военных инцидентов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат назвала провокацией начинающиеся 26 апреля учения НАТО в Финляндии.

"Альянс продолжает практическое военное освоение некогда нейтрального государства, авторитетного участника дискуссий об укреплении стабильности и безопасности», - сказала Захарова РИА Новости.

По ее словам, предстоящая отработка боевых действий на территории Финляндии является частью гибридной войны против России.

Ранее в МИД РФ предупредили, что Финляндия столкнется с военно-политическими контрмерами России, если создаст для нее ядерную угрозу. Так в министерстве прокомментировали заявления премьер-министра Финляндии Петтери Орпо о том, что они могут разрешить транзит ядерного оружия НАТО по территории страны.