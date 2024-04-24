Костяк правительства России останется прежним - Матвиенко

Кадровые перестановки в новом составе правительства России возможны, но костяк останется прежним и продолжит стабильно работать, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости. Она добавила, что в структуре правительства "не будет каких-либо кардинальных изменений, но точечная донастройка с учетом приобретенного опыта, безусловно, возможна".

Хотя решение по кандидатурам министров силового блока принимает единолично президент, Матвиенко считает, что и Совет Федерации в этом поучаствует, поскольку будет консультировать президента по представленным персоналиям. Эти "консультации" будут проведены до 20 мая.