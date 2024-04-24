Red Wings запускает пять новых направлений из Екатеринбурга

Компания Red Wings объявила о запуске пяти новых направлений из Екатеринбурга: четыре из них будут по России, а пятый начнет летать в Грузию. Помимо этого авиаперевозчик увеличит частоту рейсов сразу на 13 направлениях.

26 апреля Red Wings впервые запустит рейс в Ижевск, после чего будет летать туда трижды в неделю. Начиная с 20 мая дважды в неделю компания будет осуществлять полеты в Архангельск, а с 21 мая тоже два дня в неделю во Владикавказ и Нижневартовск. Последним направлением станет Батуми (Грузия), куда дважды в неделю можно будет отправиться уже с 9 июля.

Помимо этого, в рамках масштабной программы Red Wings по развитию межрегионального хаба в аэропорту "Кольцово", количество рейсов по России, в Грузию и Казахстан также будет увеличено. В течение апреля и мая самолеты авиакомпании начнут дважды в неделю летать в Ставрополь, трижды - в Кемерово, четыре раза в Омск, Томск и Тбилиси, пять раз - в Алматы, Новокузнецк, Уфу и Оренбург, шесть - в Казань, Нижний Новгород и Барнаул и ежедневно - в Самару.

Напомним, что 21 мая Red Wings также запустила рейс по направлению Екатеринбург - Владикавказ - Екатеринбург. Стоимость одного оставляет 11,5 тыс. рублей.