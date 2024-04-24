В Екатеринбурге суд отменил приговор троице, доведшей студента до самоубийства

Свердловский областной суд направил на новое рассмотрение дело о доведении до самоубийства студента из Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, в октябре 2023 года приговором Орджоникидзевского районного суда уральской столицы Эльнара Абзалова, Данил Пономарев и Елизавета Овчинникова были осуждены за доведение до самоубийства 19-летнего парня, грабеж, кражу и вымогательство. Как показало расследование, в 2021 году троица довела молодого человека, в результате чего тот свел счеты с жизнью в доме по улице Бакинских Комиссаров на глазах у своих извергов.

В итоге Пономареву было назначено 9 лет, Абзаловой – 11,5 лет, а Овчинниковой – 10,5 лет лишения свободы. Все должны были отбывать свои сроки в колонии общего режима. Однако на приговор поступили жалобы адвокатов фигурантов, Абзаловой и Овчинниковой, а также апелляционное представление прокурора.

Изучив материалы, Свердловский областной суд отменил приговор Орджоникидзевского райсуда. Дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд, но иным составом.