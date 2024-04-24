Беспилотник пытался атаковать инфраструктуру в промзоне Липецка

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в промышленной зоне Липецка упал беспилотник, который пытался нанести удар по инфраструктуре.

"Объект был единичным, угрозы атаки жилого массива не было", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, было принято решение не включать системы оповещения в городе. Эвакуацию проводили только на территории падения беспилотника. Жертв нет. В регионе вводился режим опасности атаки БПЛА.

По данным Минобороны РФ, средства ПВО ночью перехватили и уничтожили восемь украинских БПЛА над территориями Курской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областей.