На нефтебазе в Смоленской области начался пожар после атаки беспилотников

Смоленская область подверглась атаке украинских беспилотников.

"По всей вероятности в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания. МЧС на месте ликвидируют последствия", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.

Позже он добавил, что жертв и пострадавших на местах происшествий нет.

"На текущий момент спасательные и правоохранительные службы ликвидируют последствия и устанавливают все обстоятельства произошедшего", - добавил глава региона.

При этом в Минобороны России заявили, что над Смоленской областью был сбит один беспилотник.