На Урале из-за подъема уровня воды в реке Чусовой затопило участки

На Среднем Урале вышедшая из берегов река подтопила несколько участков.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, вечером 23 апреля в экстренные службы города Ревда поступил сигнал о подъеме уровня воды в реке Чусовой. Прибывшие на место специалисты установили, что в результате увеличенного сброса с Волчихинского водохранилища произошло подтопление шести придомовых территорий в частном жилом секторе.

"Угрозы жизни и здоровью населения нет. В настоящее время роста уровня воды не наблюдается", - отметили в МЧС.

В ведомстве добавили, что ситуация находится на контроле.

Ранее сообщалось, что все плотины Екатеринбурга полностью готовы к проходу паводковых вод.