24 Апреля 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ВЭБ захотел улучшать демографию иммигрантами из Африки и Латинской Америки

Чтобы увеличить население России до 160,2 млн человек к 2050 году, необходимо не только увеличить расходы на здравоохранение в стране, но и оказать меры поддержки трудовой и образовательной миграции, в том числе из стран Африки и Латинской Америки.
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Так считают Института исследований и экспертизы ВЭБ, следует из доклада "Долгосрочные сценарии развития российской экономики". Расчеты проводились без учета ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях и включены в оптимистичный сценарий демографического развития.

В докладе говорится, что при сохранении сложившихся тенденций численность населения России к 2050 году сократится на 6% (на 8,7 млн человек) до 137,9 млн человек по сравнению с началом 2023 года. При этом же сценарии к 2050 году суммарный коэффициент рождаемости, или среднее число детей на одну женщину, достигнет 1,66–1,69, но в основном за счет высокой рождаемости в семьях мигрантов. Для естественного воспроизводства населения СКР должен составлять 2,1 или превышать это значение, сообщают "Ведомости".

Ранее сообщалось, что в России на фоне нехватки рабочих рук стали задумываться о привлечении мигрантов не только из стран СНГ, но и из Индии, Пакистана и даже Северной Кореи. И несмотря на то, что для одних нужны условия, а другие даже не говорят по-русски, компании готовы соглашаться, лишь бы было кому работать.

Теги: демография, мигранты


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