СМИ: вместе с замминистра Ивановым задержали еще несколько человек

Одновременно с заместителем министра обороны России Тимуром Ивановым были задержаны еще несколько человек, причастных к передаче денег в "сложной цепочке посредников".

Об этом заявил источник "Известий", знакомый с ходом расследования. Их имена он не назвал.

По словам другого собеседника, поздно вечером 23 апреля начались обыски на объектах недвижимости семьи Иванова.

Замминистра давно находился в оперативной разработке, а оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ, сообщает ТАСС.

Иванов является "человеком Шойгу". Об этом сообщил собеседник Forbes в Минобороны РФ. По его словам, у замминистра, в ведении которого находился стройкомплекс, "были косяки" и к нему "накопились вопросы".