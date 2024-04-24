Минтранс попросили "закрепить" температуру в самолетах

Министерство транспорта России попросили закрепить допустимые значения температуры воздуха в пассажирских самолетах на уровне в 20–25 градусов в федеральных авиаправилах.

Данный параметр влияет на комфорт и безопасность перевозки пассажиров. Ситуация обостряется в летний период. С такой просьбой к министру транспорта Виталию Савельеву обратился зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Законодатель указал, что на практике температурные требования СанПиНа "часто не соблюдаются в силу того, что не дублируются в воздушном законодательстве".

Как указал депутат, в салоне авиалайнера при выключенном кондиционере растет не только температура, но и влажность, и концентрация углекислого газа. Это опасно для людей в целом, и особенно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Леонов отметил, что если рейс задержали, когда самолет готовился к взлету, то пилоты выключают двигатели, чтобы экономить топливо. При этом внешнее питание самолета уже отключено. Соответственно система кондиционирования не работает. А двери открыть нельзя без трапа.

Отмечается, что если в Федеральных авиационных правилах будет четко прописано требование по температуре, то ответственные службы будут обязаны принимать меры: либо подключать самолет к внешнему источнику питания для запуска кондиционеров, либо подгонять трап и выпускать людей на свежий воздух, сообщают "Известия".