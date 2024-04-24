Минфин готовит специальные условия по льготной семейной ипотеке для малых городов

В России хотят ввести специальные условия по льготной семейной ипотеке для малых городов.

Как заявил замглавы Минфина Иван Чебесков, ставка будет не ниже 6%. При этом акцент хотят сделать на поддержку индивидуального жилищного строительства.

Участники рынка считают, что следует учесть доходы россиян в небольших населенных пунктах и распространить программу на вторичное жилье. Это поможет поддержать чувствительные слои населения. Данная инициатива не приведет к дальнейшему росту цен на недвижимость в городах-миллионниках, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что в России могут снижать ставку по семейной ипотеке при условии пополнения семейства.