"Яндекс Маркет" проведет ребрендинг торговой платформы

Третий по объему продаж российский маркетплейс "Яндекс Маркет" проведет ребрендинг.

Основным цветом бренда торговой площадки вместо желтого стал красный. Кроме того, обновился и логотип. В компании заявили, что фирменный желтый цвет сливался с символикой других сервисов "Яндекса" — "Еды" и "Такси", что не играло на руку "Яндекс Маркет".

Установка новых вывесок в пунктах выдачи заказов, замена униформы курьеров и перекраска автомобилей службы доставки завершится в течение 2024 года, сообщает Forbes.

Напомним, с начала 2024 года на маркетплейсах было заблокировано более 2 млн карточек товаров после жалоб правообладателей. Речь идет о продаже подделок.