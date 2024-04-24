Cтали известны подробности задержания замминистра обороны Иванова

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов был задержан сотрудниками ФСБ.

Его доставили к следователям центрального аппарата СКР. Они вынесли постановление о привлечении его в качестве подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Наказание за это преступление - до 15 лет тюремного заключения.

Ночь задержанный проведет в ИВС, а 24 апреля следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте. Если следствие будет военным — в 235-й гарнизонный военный суд Москвы, если гражданским — в Басманный. Альтернативы аресту в СИЗО в данном случае практически не бывает, сообщает "Коммерсант".

Иванов является "человеком Шойгу". Об этом сообщил собеседник Forbes в Минобороны РФ. По его словам, у замминистра, в ведении которого находился стройкомплекс, "были косяки" и к нему "накопились вопросы".