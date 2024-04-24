"Автодор" повысил тарифы за пользование платными магистралями

Госкомпания "Автодор" увеличила тарифы за проезд по платным дорогам страны.

Индексация в среднем составила 8%, однако на отдельных участках – на 15–25%. Это связано "в связи с инфляционным процессом".

На четверть выросла стоимость проезда на участках М-3 в Калужской области (124–194-й км), причем по будням: с 200 до 250 руб.

На нескольких отрезках расходы водителей даже уменьшились — в частности, речь идет о трассе М-12, где госкомпания ранее по поручению президента проанализировала экономику поездок и представила "предложения по определению оптимальных тарифов".

В "Автодоре" напомнили, что доходы, полученные госкомпанией от сбора платы за проезд, направляются на содержание и ремонт дорог, а также на возврат привлеченных на создание магистралей инвестиций, сообщает "Коммерсант".