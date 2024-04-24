Песков: Шойгу заранее уведомили о задержании его заместителя Иванова

Главу Минобороны России Сергея Шойгу заранее уведомили о задержании его заместителя Тимура Иванова по делу о взятке.

"Заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу", — сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Также, по его словам, президенту РФ Владимиру Путину доложено о задержании Иванова.

Иванов является "человеком Шойгу". Об этом сообщил собеседник Forbes в Минобороны РФ. По его словам, у замминистра, в ведении которого находился стройкомплекс, "были косяки" и к нему "накопились вопросы".