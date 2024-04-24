СМИ: задержанный за взятку Иванова - "человек Шойгу"

Задержанный заместитель министра обороны России Тимур Иванов является "человеком Шойгу".

Об этом сообщил собеседник Forbes в Минобороны РФ. По его словам, у замминистра, в ведении которого находился стройкомплекс, "были косяки" и к нему "накопились вопросы".

Источник связывает задержание с возможным уходом министра обороны Сергея Шойгу из министерства и предшествующей этому "чисткой приближенных".

Иванов вошел в рейтинг богатейших силовиков по версии Forbes в 2019 году: доход его семьи по итогам 2018 года оценивался в 136,7 млн руб., доход самого Иванова — в 13,6 млн руб.

Иванова подозревают в получении взятки. Обстоятельства произошедшего в СКР пока не раскрывают.