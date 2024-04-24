24 Апреля 2024
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Стало известно о риске санкций для десятка компаний за поставки в Россию

Евросоюз оценивает возможность введения санкций в отношении более 10 компаний, якобы в обход ограничений поставляющих в Россию товары, которые можно использовать в военных целях.

Как пишет Bloomberg, речь идет о компаниях из РФ, Турции, ОАЭ, Китая и Гонконга. Некоторые из них имеют связи с российскими и белорусскими физическими и юридическими лицами. Эти компании поставили в Россию подсанкционные товары на миллионы евро. Согласно тексту документа, среди них — технологии, связанные с навигационными системами для ракет, антенны европейского производства, а также компоненты, используемые в военной компьютерной технике

В отношении некоторых из них ранее были введены санкции со стороны США. Как ожидается, обсуждение 14-го пакета санкций ЕС начнется на этой неделе.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза планируют включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки сжиженного природного газа.

Теги: санкции, Евросоюз


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Ранее 22.04.2024 12:15 Мск ЕС намерен включить в 14-й пакет санкций запрет на поставки СПГ

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