Стало известно о риске санкций для десятка компаний за поставки в Россию

Евросоюз оценивает возможность введения санкций в отношении более 10 компаний, якобы в обход ограничений поставляющих в Россию товары, которые можно использовать в военных целях.

Как пишет Bloomberg, речь идет о компаниях из РФ, Турции, ОАЭ, Китая и Гонконга. Некоторые из них имеют связи с российскими и белорусскими физическими и юридическими лицами. Эти компании поставили в Россию подсанкционные товары на миллионы евро. Согласно тексту документа, среди них — технологии, связанные с навигационными системами для ракет, антенны европейского производства, а также компоненты, используемые в военной компьютерной технике

В отношении некоторых из них ранее были введены санкции со стороны США. Как ожидается, обсуждение 14-го пакета санкций ЕС начнется на этой неделе.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза планируют включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки сжиженного природного газа.