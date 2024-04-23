СКР: задержан замминистра обороны РФ

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов задержан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Его подозревают в получении взятки. Обстоятельства произошедшего в ведомстве пока не раскрывают.

Тимур Иванов был назначен заместителем министра обороны РФ Сергея Шойгу в мае 2016 г. В начале июля 2016 г. он возглавил комиссию Минобороны по наведению порядка на Балтийском флоте, руководство которого было отстранено от обязанностей в конце июня. В Минобороны Тимур Иванов отвечает за организацию управления имуществом, расквартирования войск (сил), жилищного и медицинского обеспечения Вооруженных сил.