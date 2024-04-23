В Карачаево-Черкесии простились с сотрудниками полиции, погибшими при обстреле наряда патрульно-постовой службы

В Карачаево-Черкесии простились с сотрудниками полиции, погибшими 22 апреля при обстреле наряда патрульно-постовой службы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МВД.

Похороны 36-летнего Мурата Калаханова и 26-летнего Романа Гущина состоялись сегодня. На церемонию пришли родные, близкие, боевые товарищи, сотрудники аппарата и территориальных органов МВД по Карачаево-Черкесии.

Погибшего полицейского Мурата Калаханова с подобающими почестями похоронили на кладбище родного аула Кумыш. Похороны Романа Гущина прошли в поселке Ордждоникидзевский, где он родился и вырос.

Напомним, в Карачаевске неизвестные открыли стрельбу по сотрудникам полиции. Двое из них скончались, третий госпитализирован. Нападавшие выстрелили в полицейских, после чего похитили их табельное оружие и боеприпасы к нему.

Преступника ищут. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям (посягательство на жизнь сотрудника, незаконные ношение и хранение оружия, хищение оружия и боеприпасов). По данным ТАСС, в республике введен план "Сирена", в розыск объявлены пять подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по ст. 317, ч. 1 ст. 222, п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов, хищение оружия и боеприпасов).