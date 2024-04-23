Генсек НАТО заявил, что альянс не планирует больше размещать ядерное оружие в других странах

У НАТО нет планов дополнительно размещать ядерное оружие в странах альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

"У НАТО нет планов дополнительно размещать оружие в других странах НАТО", - приводят его слова РИА Новости.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности разместить на территории страны американское ядерное оружие. По его словам, этот вопрос уже некоторое время является темой польско-американских переговоров.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия примет ответные меры в случае размещения ядерного оружия США в Польше.