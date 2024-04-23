В Волгоградской области отменены мероприятия Первомая и Дня Победы

В Волгоградской области отменили праздничные мероприятия в честь Дня весны и труда и Дня Победы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе властей региона.

Решение было принято на координационном совещании по обеспечению правопорядка на основании рекомендации оперштаба и антитеррористической комиссии Волгоградской области.

"В Волгоградской области отменяются первомайская демонстрация, шествие "Бессмертного полка", акция "Свет Великой Победы", праздничные концерты на набережной, а также салюты, фейерверки и ряд других мероприятий", - говорится в сообщении.

Исключение составит парад — он по традиции состоится 9 мая в городе-герое Волгограде на площади Павших борцов. При проведении парада будут приняты дополнительные меры безопасности.

Напомним, шествие "Бессмертного полка" в этом году пройдет онлайн по соображениям безопасности. Ранее сообщалось, что уже в шести регионах власти отменили празднование Дня Победы из-за возможных терактов и атак украинских БПЛА. По информации телеграм-канала Mash, от парадов и салютов отказались Белгородская, Брянская, Псковская, Рязанская и Курская области, а также Севастополь. В Госдуме не исключили, что власти могут отменить традиционный салют в Москве на 9 мая.