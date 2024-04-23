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Фото: Накануне.RU

Мигранта, оскорбившего спортсменок в Челябинске, выдворят из страны

По инициативе полицейских оскорбивший челябинок иностранец будет выдворен из страны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Ранее в СМИ сообщалось, что уроженец Таджикистана обругал российскую спортсменку, катавшуюся с подругой на велосипеде. Ему не понравился ее внешний вид (она была в майке и шортах), он сказал, что "у нас так не ходят". 33-летняя Ирина Алексеева, профессиональный боец UFC, каталась с подругой по Челябинску, когда во дворе их заблокировал на машине 40-летний Исломиддин из Таджикистана. Мужчина отругал Ирину за внешний вид и сказал, что у "нас так не ходят".

После встречи с Исломиддином спортсменка заявила в полицию. Мужчину уже задержали, по данным полиции, он приехал в Челябинск в марте на заработки. После задержания Исломиддин извинился.

В официальном комментарии полиции сообщается, что иностранцу, который оскорбил спортсменку, не 40 лет, а 24 года.

Сообщается также, что постановлением Тракторозаводским районного суда Челябинска он признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания).

Ему назначено наказание - административный штраф и выдворение за пределы России.

Теги: мигрант, Ирина Алексеева, выдворение из страны


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