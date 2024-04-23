Игорь Бабушкин встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко

Спикер Совета Федерации не первый год оказывает поддержку губернатору Астраханской области и сегодня, во время очередной встречи, заверила, что совместная работа по решению социально-экономических вопросов региона будет продолжена.

Губернатор подчеркнул, что Постановление Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Астраханской области» определило приоритетные направления работы. По его словам, большинство рекомендаций, указанных в документе, имеют высокую степень реализации. В частности, он сообщил о завершении строительства и начале работы нового перинатального центра в Астрахани. Валентина Матвиенко назвала открытие центра важным событием в рамках работы по улучшению демографической ситуации.

Важной темой беседы стали вопросы экологии и состояние реки Волги. Глава региона проинформировал председателя Совфеда о планах реконструкции правобережных очистных сооружений Астрахани и выразил надежду, что объект будет включен в новый национальный проект «Экология».

Также участники встречи обсудили состояние городских коммунальных сетей, изношенность которых составляет до 92%. Как сообщил Игорь Бабушкин, совместно с Фондом развития территорий разработана программа модернизации систем водоснабжения и водоотведения. В нее вошли почти 250 мероприятий на сумму более 150 млрд рублей.

Также губернатор отметил, что обратился к Президенту Владимиру Путину с просьбой о формировании индивидуальной программы по модернизации жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области. Глава государства инициативу поддержал, ремонтные работы планируют проводить поэтапно на протяжении 6 лет.

На встрече спикер СФ отметила поступательное развитие Астраханской области и активную работу главы области с федеральными ведомствами по решению актуальных вопросов.

«Вы взяли под свой контроль самые острые вопросы и настойчиво их решали. Мы со своей стороны как Палата регионов также будем оказывать содействие», – подчеркнула Валентина Матвиенко.