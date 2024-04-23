"Чтобы не было войны": россияне рассказали, что для них значит слово "счастье"

Россияне рассказали, что для них значит слово "счастье". Социологи из группы Russian Field попросили респондентов продолжить фразу "Счастье для россиянина – это…".

Самые популярные ответы были такими:

- Мир, безопасность, "чтобы не было войны" (25%)

- Благополучие, достаток, деньги (12%)

- Стабильность, спокойствие (10%)

- Семья, близкие, дети (10%)

Несколько реже респонденты называли такие дефиниции счастья для россиянина: здоровье (6%), свобода (6%), родина (5%), жизнь (3%), любовь (2%) и т.д.

Женщины чаще мужчин считают, что счастье для россиян – это мир. Важность мира для счастья увеличивается от молодых возрастных групп к старшим, но снижается от менее обеспеченных к более обеспеченным.

Молодежь и люди с доходом 80-120 тыс. руб. чаще говорят, что счастье в достатке и благополучии, а самые обеспеченные респонденты подчеркивают важность стабильности и семьи.