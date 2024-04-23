Власти Греции заявили, что не будут отправлять системы ПВО на Украину

Греция четко заявила, что не будет отправлять системы ПВО на Украину, чтобы не поставить под угрозу возможности собственной противовоздушной обороны, заявил официальный представитель правительства Павлос Маринакис.

Тем самым он опроверг обвинения со стороны оппозиции в "тайной дипломатии", передает РИА Новости.

Ранее газета Financial Times сообщила, что союзники по ЕС и НАТО оказывают сильное давление на Грецию и Испанию, чтобы они предоставили Украине системы ПВО Patriot и С-300, поскольку их потребности "не столь велики, как у Украины".

Также сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Грецию 6 января потребовал от премьера страны Кириакоса Мицотакиса поставок новых партий оружия для Украины.

Издание Newsbreak отмечало, что греческие власти уже отдали все вооружение украинской армии, тем самым разрушив собственную национальную оборону.