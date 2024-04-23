Если Израиль вторгнется в Иран, от него вряд ли что-то останется - Раиси

Если израильские силы вторгнутся на территорию Ирана, "ситуация будет другой, и от этого [израильского] режима вряд ли что-то останется", заявил президент исламской республики Ибрахим Раиси.

Ранее Израиль отказался наносить масштабный удар по Ирану в ответ на массированную атаку в середине апреля. По данным New York Times, немалое давление в этом вопросе на Израиль оказали США и другие союзники. Издание пишет, что изначально израильское руководство обсуждало возможность бомбардировки нескольких иранских военных объектов, в том числе рядом с Тегераном.