В Минздраве заявили, что йод попал под ограничения из-за ошибки

Спиртосодержащий йод, продающийся в аптеках, попал под ограничения в связи с занесением его в перечень препаратов предметно-количественного учета (ПКУ).

В Минздраве заявили, что это техническая ошибка, она уже устранена. Там отметили, что раствор йода не входит в перечень препаратов предметно-количественного учета, пишет РИА Новости.

По словам экспертов, в случае попадания йода в список ПКУ "пациенты, чтобы сделать ту же йодовую сетку, должны пойти к врачу и получить рецепт на бланке строгой отчетности". А аптеки, в свою очередь, должны организовать специальные условия хранения и отпуска.

В прошлом году йод и аспирин были внесены в список потенциально дефицитных лекарств. Сообщалось, что в отношении этих лекарственных средств правительство будет в приоритетном порядке принимать меры по обеспечению их доступности для потребителей.