Мерзлякова снова раскритиковала работу екатеринбургских полицейских с мигрантами

Полиция Екатеринбурга, в погоне за показателями, совершает грубые ошибки при работе с мигрантами. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

По ее словам, сотрудники полиции иногда и вовсе не разбираются в вопросах регистрации и "пакуют" всех, кто им покажется подозрительным. И это не может не вызывать беспокойства.

"Иногда, формально, нам доводилось видеть, когда в аэропорту "Кольцово" во время транзитного рейса из Благовещенска в Душанбе "Уральских авиалиний" забирали людей, которые имели посадочный талон на Душанбе. Их забирали в центр временного содержания иностранных граждан. Полиции казалось, что они где-то не так зарегистрированы. Мне кажется, эта погоня за какими-то показателями, потому что мало того, что забирали людей, забрали женщину на седьмом месяце беременности, забирали детей. Вот это мне не нравится", - рассказала омбудсмен.

По ее словам, в таких случаях мигранты могут и должны обращаться в аппарат уполномоченного по правам человека или свои консульства. В случае с беременной женщиной, команда Мерзляковой потребовала немедленно вывезти ее в Душанбе, так как она, хоть и не была зарегистрирована на рейс, имела посадочный талон из Благовещенска в Екатеринбург, а оттуда до Душанбе.

В остальном, как отметила Мерзлякова, работа с нелегально находящимися на территории России иностранцами идет в усиленном режиме. Регулярные рейды показали, что многие мигранты приезжают буквально не зная куда, зачем и без понимания того, как будут выживать. Это и отличает их от граждан, целенаправленно приехавших в регион зарабатывать честным трудом.

Если не разрешить, то улучшить ситуацию получится после введения единого реестра работодателей, который возложил бы на работодателя ответственность за своих приезжих сотрудников.

"Мы должны знать, кто приглашает мигрантов, и они должны нести своего рода ответственность за то, что происходит. Иногда приезжают без прививок, а потом выясняется, что у них какой-то вирус бродит. Всего этого нельзя допустить. В определенных сферах мы все-таки будем принимать труд мигрантов, прежде всего они остаются востребованными в строительстве. Поэтому, если "Брусника" берет на себя мигранта, значит она берет на себя определенную ответственность за него. То же касается и такси - если таксопарк принимает мигранта, он несет полную ответственность за этого иммигранта и за то, где он проживает, какую зарплату получает и как себя ведет в обществе", - подчеркнула Мерзлякова.

Он также добавила, что единый реестр работодателя отлично бы помог, и, в лучшем случае, он может появиться уже в этом году. Однако загадывать не стоит, ибо в худшем - его и вовсе не будет, так как инициатива совета по правам человека, может "вдруг не понравиться кому-то из начальников".

Напомним, ранее Татьяна Мерзлякова также критиковала правоохранителей за их обращение с мигрантами во время рейдов. Именно тогда полицейские заставили задержанных идти гуськом.