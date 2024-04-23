В Тюменской области из-за паводка размыло законсервированную мусорную свалку

В деревне Воронина Ларихинского сельского поселения Ишимского района затопило законсервированную свалку, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

На размытой свалке были обнаружены мусор и трупы животных. Ранее глава сельского поселения Татьяна Нененко опровергла информацию о свалке, но затем признала ее наличие и принесла извинения за ошибку. Она сообщила, что свалка законсервирована, ее рекультивация запланирована на 2025 год

"В результате дополнительной проверки информация о подтоплении законсервированной свалки в районе деревни Воронина подтвердилась", - говорится в сообщении.

В настоящее время вывоз мусора на свалку запрещен, население об этом проинформировано. Татьяна Нененко предположила, что наличие мусора на законсервированной свалке, возможно, объясняется тем, что некоторые жители нарушают этот запрет.