Суд арестовал уральца, насмерть сбившего девочку с собакой

На Среднем Урале возбудили уголовное дело после ДТП, в результате которого погибла девочка, выгуливавшая собаку. Водитель отправлен под арест.

Напомним, все произошло вечером в минувшее воскресенье: водитель "Хендай Крета" отвлекся от управления, съехал с дороги и наехал на ребенка с собакой, а после и на дерево. От полученных травм 13-летняя девочка и собака скончались на месте. А водитель покинул место ДТП, сообщалось, что он был пьян.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя. Он подозревается по статье Уголовного кодекса "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП".

"Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 12 лет лишения свободы", - заявили в ведомстве.

И сегодня же Асбестовский городской суд заключил водителя под стражу до 21 июня включительно. Сейчас решается вопрос о предъявлении уральцу обвинения.