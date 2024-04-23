Минэкономразвития улучшает прогноз по росту ВВП до 2,8%

Минэкономразвития России улучшило прогноз по росту ВВП в 2024 году. Ранее он планировался на уровне 2,3%, теперь – 2,8%. И это все равно ниже, чем 3,6% в 2023 году. Также глава ведомства Максим Решетников сообщил, что рост инвестиций в текущем году прогнозируется на уровне 2,3%, рост заработной платы должен составить 6,5%.

Озвучены и другие ключевые показатели из макроэкономического прогноза: среднегодовой курс рубля составит в 2024 году 94,7 руб. за доллар, а к 2027 году рубль подешевеет до 103,8 руб. за доллар. Также в 2024 году снизится экспортная цена на российскую нефть – с $70 за баррель до $65 за баррель.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в феврале 2024 года рост ВВП ускорился до 7,7%, по итогам первого квартала доходы федерального бюджета выросли более чем на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года.