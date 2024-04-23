Служба безопасности Года Нисанова угрожает родственникам убитого в Москве Ковалева

Родственникам байкера Ковалева, которого зарезал выходец из Азербайджана Шахин Аббасов, поступают открытые угрозы от силового блока владельца рынков «Садовод» и «Фудсити» Года Нисанова. По данным телеграм-канала «Надзорная», в связи с этим полиции пришлось принять заявления от близкого круга погибшего.

Напомним, 17 апреля в одном из дворов Люблино в Москве произошел конфликт между потерпевшим и гражданином Азербайджана из-за неправильной парковки последнего. В ходе словесной перепалки приезжий выхватил нож и нанес байкеру ножевое ранение, которое оказалось смертельным. С места преступления виновник скрылся и несколько суток, не без помощи своих родственников, укрывался от правоохранительных органов. 21-летний Аббасов был задержан в Ростовской области.

Также силовики посетили квартиру, во дворе дома которой произошло убийство. Оказалось, что там проживал отец преступника - 66-летний Низами Иса-оглы. В ходе обыска правоохранители обнаружили у него крупную сумму наличными в российской и зарубежной валюте, а также документы, подтверждающие причастность преступников к азербайджанской мафии рынка «Садовод».

Выяснилось, что отец с сыном трудились на рынке, принадлежащем миллиардеру Году Нисанову. Их деятельность сводилась к обналичиванию денег, а Аббасов и вовсе находился на территории России нелегально с 2022 года.

Стоит отметить, что оба рынка имеют дурную репутацию в Москве. СМИ сообщали, что здесь находится центр нелегальной миграции, незаконного оборота оружием и запрещенными веществами. Так же торговые площадки регулярно попадали в криминальные сводки в связи с этнической преступностью.