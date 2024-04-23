Участники группы "Би-2" подали документы на получение молдавского гражданства

Сразу несколько участников российской группы "Би-2" и члены их семей подали документы на получение молдавского гражданства, сообщил глава пресс-службы администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел.

Он заявил, что в российские власти устроили на музыкантов гонения, а в Молдавии творчество "Би-2" ценят уже несколько поколений, передает издание NewsMaker.

"Наша страна была, есть и останется дружественной ко всем людям, которые хотят жить в мире и взаимопонимании. Мы — гостеприимный народ, который открыл двери и распахнул объятия для всех людей, ищущих спасения от войны. И мы будем помогать всем, кто выступает за мир — и кого за это преследуют. <…> В нашей стране всегда найдется место для тех, кто выступает за мир, способствует развитию культуры, гражданского воспитания и межнациональной дружбы", — написал Бэлуцел в соцсети.

Заявления о получении гражданства направят президенту Майе Санду.