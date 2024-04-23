Мерзлякова объяснила поднятие призывного возраста наличием детей у потенциального бойца

Свердловский омбудсмен по правам человека Татьяна Мерзлякова объяснила разницу в три года между прежним и нынешним призывным возрастом. По ее словам, в 30 лет у потенциального бойца уже есть дети, а потому и воевать он будет осознанно с пониманием того, что стоит на кону.

"Министерство обороны считает, что к 30 годам люди более закаленные, более проверенные опытом и жизнью, люди уже родившие детей. Сейчас не секрет, что погибают ребята, у которых не остается ребенка. А если он уходит к 30 годам, то он уже родил. Он воюет осознанно, выступает не только с оружием, но и со своими идеологическими установками, моральными и мировоззренческими",— пояснила Мерзлякова в эфире телеканала ОТВ.

Она также подчеркнула, что год в армии поможет парню стать мужчиной.

Напомним, что с 1 января в России призывной возраст был поднят с 27 до 30 лет, при этом, правила коснутся только тех, кому 27 исполнится только в 2024 году.