Латвия откажется от изучения в школах русского языка как второго иностранного

Власти Латвии приняли решение с 2026 года отказаться от изучения в школах русского языка как второго иностранного, сообщил портал Delfi.

Вместо русского языка учащимся будут предложены официальные языки ЕС, стран Еврозоны или иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями об образовании.

РИА Новости отмечает, что русский язык был самым популярным вторым иностранным языком среди школьников, за ним шли немецкий и английский.

Ранее правительство Латвии продлило ограничения на въезд в страну для россиян. Он будет действовать до 4 марта 2025 года. Запрет на поездки будет распространяться на россиян, которые желают пересечь внешнюю границу ЕС в туристических и развлекательных целях.