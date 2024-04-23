Три футболиста "Урала" претендуют на звание игрока сезона в РПЛ

Сразу три футболиста из екатеринбургского "Урала" попали в число претендентов на звание игрока сезона в Российской Премьер-лиге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, это голкипер Илья Помазун и полузащитники Андрей Егорычев и Тимур Аюпов. Лучший игрок нынешнего сезона будет выбран из числа 100 футболистов, среди которых 10 вратарей, 30 защитников, 30 полузащитников и 30 нападающих.

Лауреаты определятся путем голосования, а сама процедура пройдет в три этапа:

голосование журналистов и блогеров: 22-30 апреля;

голосование болельщиков: 2-13 мая;

голосование экспертов: 15-24 мая.

Напомним, недавно контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал тренерский штаб "Урала" на общую сумму в 60 тысяч рублей. При этом команда в нынешнем сезоне не блещет и борется за выживание в РПЛ, а также вылетела из Кубка России.