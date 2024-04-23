Власти Перми готовят новый проект по строительству крематория

Глава Перми Эдуард Соснин прокомментировал перенос расходов на строительство пермского крематория на 2025 год. Он сообщил, что ведется работа над техническим заданием по крематорию, поскольку изначальный проект устарел, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом он сообщил сегодня на заседании думы. Глава Перми сообщил, что намерен рассмотреть опыт Челябинска, и что перенос сроков не означает прекращение работы по этому вопросу.

"Изначальный проект устарел технически и морально, в том числе ввиду устаревших печей. Задача – привести проект в текущее нормативное состояние. Тесно общаемся с коллегами из Челябинска по этому направлению", - заявил он.

Напомним, построить крематорий на кладбище "Восточном" власти города пытаются около 10 лет. При этом в разное время руководством города принимались противоположные решения: сначала намеревались построить ритуальный комплекс на средства бюджета, затем за счет инвестора. В 2013 году первую очередь крематория строило пермское ООО "Вектор", однако строительство его объектов так и не было завершено. Степень их готовности превышает 50%, в частности бытовой корпус готов на 94%, трансформаторная подстанция - на 95%.

В 2018 г. власти планировали заключить соглашение с инвестором "Торговый дом Пушкарский". Однако концессионер не предоставил банковскую гарантию в размере 10% от объема инвестиций, что являлось бы обеспечением исполнения обязательств в рамках концессионного соглашения. Добавим также, что ранее первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев взял на себя ответственность за провал концессии по строительству крематория. Провал концессии и вынужденный уход в проработку бюджетного финансирования объекта он назвал "болезненным ударом".

15 мая 2023 года стало известно, что администрация Перми расторгла с "РусРазвитие" контракт на достройку крематория. Контракт был расторгнут по соглашению сторон. В результате сдача объекта вновь отложилась на неопределенный срок. В июне этого же года губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на встрече с главными редакторами пермских СМИ вновь заявил о планах достроить крематорий с привлечением частных инвестиций.

В сентябре 2023 года городская инвесткомиссия продлила срок реализации проекта. В мэрии объяснили такое решение законодательными ограничениями: по решению Верховного суда частным структурам запрещено использовать крематорий, что не позволяет привлечь инвестора для достройки комплекса. В администрации Перми сообщали, что в рамках осенней сессии Государственной думы РФ ожидается внесение в федеральное законодательство поправок, которые разрешат функционирование крематориев в рамках концессионных соглашений. Если такое решение будет принято, то городские власти готовы вернуться к проекту. Глава Перми Эдуард Соснин отмечал, что уже есть потенциальные инвесторы.

В конце октября прошлого года власти заявили, что недостроенный объект вновь законсервируют. Мэрия предложила перенести расходы на строительство крематория в сумме 12,5 млн руб. с 2023 на 2024 год. Депутаты утвердили корректировки.