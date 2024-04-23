Власти Перми готовят новый проект по строительству крематория

23 Апреля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чиновник в кабинете, а не "в сапогах"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Власти Перми готовят новый проект по строительству крематория

Глава Перми Эдуард Соснин прокомментировал перенос расходов на строительство пермского крематория на 2025 год. Он сообщил, что ведется работа над техническим заданием по крематорию, поскольку изначальный проект устарел, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом он сообщил сегодня на заседании думы. Глава Перми сообщил, что намерен рассмотреть опыт Челябинска, и что перенос сроков не означает прекращение работы по этому вопросу.

"Изначальный проект устарел технически и морально, в том числе ввиду устаревших печей. Задача – привести проект в текущее нормативное состояние. Тесно общаемся с коллегами из Челябинска по этому направлению", - заявил он.

Напомним, построить крематорий на кладбище "Восточном" власти города пытаются около 10 лет. При этом в разное время руководством города принимались противоположные решения: сначала намеревались построить ритуальный комплекс на средства бюджета, затем за счет инвестора. В 2013 году первую очередь крематория строило пермское ООО "Вектор", однако строительство его объектов так и не было завершено. Степень их готовности превышает 50%, в частности бытовой корпус готов на 94%, трансформаторная подстанция - на 95%.

В 2018 г. власти планировали заключить соглашение с инвестором "Торговый дом Пушкарский". Однако концессионер не предоставил банковскую гарантию в размере 10% от объема инвестиций, что являлось бы обеспечением исполнения обязательств в рамках концессионного соглашения. Добавим также, что ранее первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев взял на себя ответственность за провал концессии по строительству крематория. Провал концессии и вынужденный уход в проработку бюджетного финансирования объекта он назвал "болезненным ударом".

15 мая 2023 года стало известно, что администрация Перми расторгла с "РусРазвитие" контракт на достройку крематория. Контракт был расторгнут по соглашению сторон. В результате сдача объекта вновь отложилась на неопределенный срок. В июне этого же года губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на встрече с главными редакторами пермских СМИ вновь заявил о планах достроить крематорий с привлечением частных инвестиций.

В сентябре 2023 года городская инвесткомиссия продлила срок реализации проекта. В мэрии объяснили такое решение законодательными ограничениями: по решению Верховного суда частным структурам запрещено использовать крематорий, что не позволяет привлечь инвестора для достройки комплекса. В администрации Перми сообщали, что в рамках осенней сессии Государственной думы РФ ожидается внесение в федеральное законодательство поправок, которые разрешат функционирование крематориев в рамках концессионных соглашений. Если такое решение будет принято, то городские власти готовы вернуться к проекту. Глава Перми Эдуард Соснин отмечал, что уже есть потенциальные инвесторы.

В конце октября прошлого года власти заявили, что недостроенный объект вновь законсервируют. Мэрия предложила перенести расходы на строительство крематория в сумме 12,5 млн руб. с 2023 на 2024 год. Депутаты утвердили корректировки.

Теги: крематорий, строительство, Эдуард Соснин


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.11.2023 12:36 Мск Строительство пермского крематория могут перенести на 2025 год 
Ранее 24.10.2023 13:57 Мск Недостроенный крематорий на Восточном кладбище в Перми законсервируют

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети