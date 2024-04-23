В Омске священник Украинской грекокатолической церкви стал фигурантом уголовного дела

В Омске задержали священника Украинской грекокатолической церкви Игоря Максимова. Он стал фигурантом дела о реабилитации нацизма, передает РИА Новости.

СМИ сообщают, что в своем приходе священник, якобы, повесил среди икон портреты Степана Бандеры и Богдана Шухевича. Об этом в полицию сообщили посетители храма. Полиция провела проверку, иконы изъяли, священник заявил, что повесил портреты по указанию главы Украинской грекокатолической церкви Святослава Шевчука.

Но на этом дело не закончилось, на Максимова завели уголовное дело, по статье о реабилитации нацизма ему может грозить до трех лет колонии.