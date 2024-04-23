На майские праздники в Свердловскую область ждут 150 тысяч туристов

Туристический поток в Свердловскую область на предстоящие майские праздники ожидается в десятки тысяч человек. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Индустрия гостеприимства Свердловской области уже вовсю готовится к приему туристов на майские. По оценке департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона, Средний Урал с 28 апреля по 10 мая должны посетить 150 тысяч туристов.

"Сегодня Свердловская область – это центр событийного, делового, культурно-познавательного, активного, спортивного, гастрономического, промышленного туризма", - заявила директор департамента Эльмира Туканова (на фото).

Ранее сообщалось, что Екатеринбург занял четвертое место в рейтинге самых популярных направлений авиаперелетов по России в первом квартале 2024 года.