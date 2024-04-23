На ВПП в аэропорту Минеральных Вод "обнаружен дефект"

В аэропорту Минеральных Вод "в ходе планового осмотра взлетно-посадочной полосы был обнаружен дефект", сейчас ведутся работы по его устранению, сообщили в воздушной гавани. Ожидается, что дефект устранят до 16 часов мск. Что это за дефект – не сообщается.

Аэропорт Минеральных Вод – один из немногих, которые сейчас работают на юге страны. В марте этого года пассажиропоток составил почти 366 тыс. человек. Самые популярные направления в/из Минеральных Вод: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Сочи, Уфа, Ереван, Стамбул, Дубай, Баку.